Врачи советуют некоторым пациентам устраивать голодание

Система прерывистого голодания (когда человек на непродолжительное время перестает ест и пить) показана пациентам-сердечникам. Как показали исследования, такой режим питания продлевал жизнь и снижал риск развития полноценной сердечной недостаточности, сообщает News18.



Известно: выводы были сделаны по итогам анализа состояния более 2000 кардиологических пациентов за 4,5 года. Голодание влияет на уровень гемоглобина, количество красных кровяных клеток, на гормон роста. Оно снижает уровень бикарбоната натрия, одновременно активируя кетоз и аутофагию. Эти факторы приводят к улучшению здоровья сердца, снижают риск сердечной недостаточности и ишемической болезни.



Голодание, практикуемое редко, но регулярно и в течение большей части жизни, позволяет запустить положительный процесс быстрее обычного. Как правило, для получения позитивного эффекта требуется приблизительно 12 часов голода. Но если периодически голодать большую часть жизни, промежуток можно сократить еще больше.

