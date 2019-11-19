Почему iPhone XR — самый удачный продукт Apple за последние 5 лет

Одна из главных претензий верных последователей компании Apple, которую те периодически озвучивают в Twitter или на других дискуссионных площадках, заключается в том, что современные «яблочные» гаджеты превратились в конвейерный продукт, лишенный прежней стивенсоновской уникальности и элегантности. А с появлением в 2014 году первой раздвоенной линейки iPhone 6s — бренд вообще изменил собственную концепцию смартфона для всех.

Предпосылки для появления iPhone XR

Обе шестерки, без сомнения, были ультрасовременными телефонами с грамотным пользовательским интерфейсом и изюминкой в виде двух различных форм-факторов. Но насколько это решение было iPhone — сказать трудно. Споры об этом не утихают до сих пор. Поэтому учитывая волну поднявшегося негатива, неудивительно, что с 2014 года в Apple периодически проводили различные итерации на прошлые удачные решения. Одним из самых явных из них было возвращение 4-дюймового экрана в iPhone SE.

Но даже последующую успешную восьмерку, несмотря на явное превосходство над соседями по сегменту, трудно назвать айфоном для всех, уж слишком экспериментальным и дорогим он получился. Именно поэтому, когда в компании объявили о решении выпустить тройную линейку, даже самые лояльные адепты Apple восприняли это крайне негативно. Ведь даже между прошлыми продуктами S и Plus разница была крайне незначительной. Но как только в закрытой продаже появились первый модели xr iphone для большой части клиентской базы Apple все стало на свои места.

Первый настоящий iPhone за последние 5 лет

С появлением XR в современном семействе Apple, компания задала настолько высокую планку, что вряд ли сможет сама её преодолеть в ближайшем обозримом будущем. И дело здесь не столько в технологичности решения, — здесь XR явно уступает своим собратья по линейке, — сколько в обращении к исконным ценностям «яблочной» религии. Компания реализовала большую часть аппаратного обеспечения и функций из премиальных моделей iPhone XS и поместила их в массовый, более бюджетный пакет.

Да, здесь отсутствуют некоторые привычные для многих пользователей решения в виде OLED-дисплея и 3D Touch, а отделка айфона выполнена из алюминия, но для большинства фанатов бренда куда более важно то, что они получают полноценный iPhone с соответствующим набором функций и инструментов, а не его имитацию, коей когда-то стал 5s. К тому же ощущение бюджетности аппарата мгновенно исчезает после первых снимков, сделанных на камеру iPhone XR, которая помимо прочего позволяет использовать Face ID и Memojis.

iPhone XR — решение, у которого есть будущее

По мнению финансового аналитика, а в прошлом инженера по развитию в Microsoft и WordPress, Бена Томпсона, благодаря удачному сочетанию современных аппаратных решений, реализованных в XR, его функциональности и успешной итерации на удачные решения прошлого, этот iPhone не устареет как минимум до 2021 года.