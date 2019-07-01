Светильники для наружного освещения в оформлении парков и скверов

Парки и скверы — места, где проводят досуг жители городов. Вечером и ночью очень важна правильная организация наружного освещения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность людей. Осветительные приборы создают не только хорошую видимость на дорожках и аллеях, но и украшают парковую территорию.

Модели светильников

Наиболее функциональным вариантом организации паркового освещения является установка фонарных столбов различной высоты. Их вкапывают в грунт или ставят на бетонное основание. Используют подвесные модели светильников и гирлянд, которые крепят на стены зданий, беседок, кафе. Для подсветки извилистых дорожек достаточно светильников со средней или малой мощностью (от 70 до 150 Вт). Чтобы осветить большие прогулочные зоны, нужны фонари на высоких опорах с лампами мощностью 250 Вт.

Модели парковых светильников бывают разными: от классических шарообразных изделий и прожекторных конструкций, до декорированных под старину приборов и современных арт-объектов.

Разнообразные светильники для наружного освещения предлагает «Гипрон». На сайте компании https://gipron.com.ua/ru/produktsiya/parkovye-svetilniki-i-opory-osvetitelnye/ можно подобрать уличные, садово-парковые и архитектурные светильники различных моделей.

Функции наружного освещения

Проводить время на свежем воздухе в парках, скверах и садах приятно и полезно. В вечернее и ночное время можно в полной мере насладиться тишиной, уединением и приятной атмосферой. Но это сложно сделать в плохо освещённых местах.

Зачем нужны уличные фонари?

Освещение помогает легче ориентироваться во время прогулок по аллеям и дорожкам.



Светильники украшают садово-парковые зоны и являются элементами ландшафтного дизайна.



Осветительные приборы создают комфорт в местах отдыха, освещают территорию, не вызывая напряжение глаз и не ослепляя окружающих.



При правильной организации парковое освещение повышает престиж мест отдыха и города в целом.

Виды освещения

При проектировании паркового освещения учитывается множество факторов: статус объекта, его площадь и проходимость, количество аллей, плотность насаждений, расположение скамеек, детских площадок, беседок.

Выделяют несколько видов освещения, которые часто комбинируются:



Общее — используется для освещения больших открытых площадок, центральных аллей, входов в скверы.



Заливающее — необходимо для формирования световой среды в местах нахождения людей.



Маркировочное — нужно для обозначения определённых участков ландшафта. В качестве такой подсветки используются точечные наземные модели, невысокие болларды.



Декоративное — применяется для освещения и выделения растительных композиций, скульптур, архитектурных объектов.

Грамотно подобрать освещение в парках — это не менее важно, чем создание ландшафтного дизайна и обустройство инфраструктуры. К подбору оборудования нужно подходить с практических и творческих позиций. Сочетание всех элементов позволяет создать ландшафтный ансамбль, который позволит отдыхающим комфортно и приятно проводить досуг.