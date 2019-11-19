Для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»

Извините, ненавистники, но рынок ценных бумаг у Путина лучше, чем у Си, лучше, чем у Трампа. И виновата в этом Европа. Несмотря на все разговоры о «нуждающемся» Владимире Путине и, непременно — о России, нуждающейся в финансовых ресурсах, поскольку ее крупные государственные компании находятся под санкциями, российские облигации стали ценными бумагами, которые иметь надо обязательно.

И не только в Европе, где доходность близка к нулю, но и американским компаниям, управляющим глобальными облигационными фондами, которые хотят получать деньги за имеющиеся у них долговые бумаги.



Учитывая, что в мире существуют облигации с отрицательной доходностью на общую сумму около 15 триллионов долларов, российские 10-летние ОФЗ кажутся очень привлекательными для всех (кроме самых «оскорбленных» из антироссийской толпы), поскольку их доходность в рублях составляет около 6,4%.



Доходность российской долларовой облигации с погашением в 2027 году составляет 4,25%. Гособлигации Германии вообще имеют отрицательную доходность —0,35%. А доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет всего 1,8%. Кроме того, у этих стран есть внешний долг, что может отпугнуть долгосрочных инвесторов. У России практически нет долгов.



«Они стали „пуленепробиваемыми", — говорит Джеймс Баррино (James Barrineau), соруководитель отдела долговых бумаг стран с развивающейся экономикой компании по управлению активами „Шредерс Инвестмент" (Schroders Investment) в Нью-Йорке. — Они могут погасить все свои внешние долги за счет резервов Центрального банка. Кроме того, они снижают процентные ставки. Валюта очень стабильна. И у них есть финансовая возможность расходовать средства на свою экономику».



Валютные резервы России составляют более 433 миллионов долларов, а ее запас монетарного золота эквивалентен 107,9 миллиона долларов. Это самые значительные золотовалютные резервы среди крупных развивающихся рынков после Китая, резервы которого составляют более трех триллионов долларов.



Из-за невероятно низких процентных ставок по европейским государственным облигациям и более высоких дивидендов, выплачиваемых российскими компаниями, инвесторы проявляют больший интерес к российским ценным бумагам.



Приводим некоторые из самых известных российских акций и их дивидендную доходность:



Дивидендная доходность акций оператора розничной сети «Магнит» составляет целых 8,62%. Дивидендная доходность акций его конкурента X5 Retail Group составляет 4,15%.



Дивидендная доходность акций «Лукойла», частной нефтяной компании, у которой есть бензоколонки даже в Нью-Йорке, составляет 5,05%. В этом году ее акции подорожали на 39%.



Дивидендная доходность акций телекоммуникационного гиганта «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, составляет 5,7%. По сравнению с предыдущим годом акции МТС подорожали на 26,4%.



Дивидендная доходность акций компании VanEck Russia (RSX) по состоянию на 15 ноября составила 3,91%.



Разрыв России с Советским Союзом сопровождался, по меньшей мере, тремя финансовыми кризисами, каждый из которых наносил по стране временный сокрушительный удар. После распада СССР многие богатые россияне уехали или спрятали деньги в офшорах, при этом в стране по-прежнему существует проблема определенной утечки мозгов. Вместе с тем русские ученые и специалисты в области техники работают в США и Западной Европе. Все это наряду с невысокими демографическими показателями, стагнацией цен на нефть и газ и санкциями США стало для России серьезным негативным фактором.



Россия к негативу привыкла.



Банковский кризис 1995 года, вызвавший финансовый кризис 1998 года, привел к тому, что отечественный инвестор отказался от идеи инвестирования в акции и облигации. Капитализм был для них провалом.



Несколько лет спустя они занялись недвижимостью, построив жилищный пузырь наподобие китайского, который в 2008 году лопнул, но так и не восстановился.



Прошло одиннадцать лет, и цены на российскую недвижимость в долларовом выражении почти на 60% ниже, чем они были на пике рынка. К тому же с тех пор, как глава Центробанка Эльвира Набиуллина вывела рубль из его жесткого валютного коридора по отношению к доллару, российская валюта значительно ослабла. Раньше рубль торговался на уровне 30 с лишним за доллар, а сегодня — на уровне выше 60.



Поскольку недвижимость больше не обеспечивает россиянам прежней доходности от инвестиций, те, у кого нет достаточного капитала, чтобы открыть счета за рубежом, либо вынуждены держать деньги в российских банках, либо заново открывают фондовый рынок.



Этот медленный, но устойчивый рост доверия произошел отчасти потому, что прошло время, а отчасти он стал результатом ряда более фундаментальных изменений, происходящих в российском законодательстве о ценных бумагах.



С 2007 года количество физических лиц, зарегистрированных в качестве клиентов на Московской бирже, выросло на 120%.



Было усовершенствовано законодательство, защищающее инвесторов. Была создана система страхования вкладов. Во многом благодаря иностранной конкуренции со стороны Европы и США были учреждены и доведены до профессионального уровня сберегательные банки. Российские банки были подчинены более жестким правилам, точно таким же, какие действуют для западных банков. Те из них, которые не «вошли в курс дела», либо провалились, либо были поглощены российским Центробанком. Российская банковская система, возможно, не столь масштабна, как несколько лет назад, но ее постепенно приводят в порядок.



С 2016 года физические лица-инвесторы сталкиваются с проблемой постепенного падения ставок по депозитам. В реальном выражении ставка по сберегательным вкладам составляет сегодня менее 2% годовых.



Поэтому при том, что российские облигации стали «пуленепробиваемыми» благодаря отрицательной доходности в Европе и низким уровням внешнего долга России (что дает уверенность в возвратности инвестиций в облигации), российский фондовый рынок растет, поскольку становится все меньше банков, в которые местные жители могли бы положить свои деньги.



Как и в случае с недвижимостью, грядет переход к новым инвестициям. Речь идет об инвестициях в акции. Хорошая доходность за последний год привлечет больше инвесторов, что приведет к росту цен на российские акции.



Ожидается, что в следующем году ВВП России вырастет почти на 2%.



«Основным изменением в российском финансовом секторе за последние несколько лет стало одновременное повышение дивидендной доходности российских акций и падение доходности государственных и корпоративных облигаций, а также депозитов физических лиц, — написали в этом месяце в докладе для клиентов Роланд Нэш (Roland Nash) и Денис Родионов, аналитики московского и лондонского отделений инвестиционной компании „Спринг Кэпитал" (Spring Capital). — Вероятно, следствием этого изменения станет повышения интереса со стороны отечественных инвесторов к приобретению акций».

