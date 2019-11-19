Карл Волох: Реакция властей относительно Ляшко неадекватная, это показательная порка

Действия прокуратуры в отношении лидера Радикальная партия Олега Ляшко неадекватные, власть устроила показательную порку.



Об этом заявил политический аналитик Карл Волох, комментируя вручение прокуратурой подозрения Олегу Ляшко за драку с Андреем Герусом.



"Абсолютно неадекватно, как по мне. Знаете, мы вообще живем в какой-то парадоксальной ситуации, когда, условно говоря, три подряд сообщения от людей, которые имеют непосредственное отношение к фракции "Слуга народа", о том, что там выплачиваются, например, в конвертах очень серьезные суммы ежемесячно, не находят вообще никакого отражения, они даже не вносятся в ЕРДР, никто их не проверяет и т.д. А тут вдруг где-то кто-то с кем-то потолкался, и это становится поводом для моментального подозрения. Выглядит все очень жалко как по мне", – сказал Волох.



По его мнению, история с Олегом Ляшко – это показательное наказание, которое власть применяет, чтобы запугать оппонентов.



"С Ляшко в данном случае сделали показательную порку. Для того, чтобы все поняли, кто в доме хозяин и против кого нельзя хвост поднимать", – считает Волох.



Напомним, сегодня Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.



6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен через внесенную депутатом поправку к закону.

