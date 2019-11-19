Россия начала военные учения в Черном море с участием флота и авиации

Министерство обороны Российской Федерации объявило о начале учений в акватории Черного моря с участием более десятка кораблей и судов, а также военной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ России, сообщает УНН.



"Во вторник, 19 ноября, в акватории Черного моря начались учения ВМФ России, в которых принимают участие более десяти кораблей и судов флота, а также задействована авиация", - говорится в сообщении.



Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, в ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб.



"Экипажам кораблей предстоит провести учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - отмечается в пресс-службе.



В маневрах задействуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота, добавили в пресс-службе военного ведомства.

