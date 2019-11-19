Евросоюз раскритиковал выборы в Беларуси

В Евросоюзе считают недавние белорусские выборы "упущенной возможностью", которая мешает Минску провести выборы по международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних дел, информирует УНН.



"Парламентские выборы в Республике Беларусь проходили в общей спокойной атмосфере. Тем не менее, это стало потеряной возможностью для проведения комплексных выборов, которые отвечали бы международным стандартам", - говорится в сообщении.



Также в службе отметили, что предварительная оценка Международной миссии наблюдателей отмечает общее пренебрежение к основным свободам в отношении собраний, объединений и волеизъявления. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека отмечают, что также препятствовалось проведение предвыборной агитации, что непосредственно влияло на политическую конкуренцию в Беларуси.



В сообщении также отмечается, что предлагаемые белорусской власти рекомендации со стороны Венецианской комиссии, ОБСЕ, Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека остаются без внимания Минска. Евросоюз отметил на проведении избирательной реформы, которая должна улучшить позиции Беларуси в развитии демократии перед президентскими выборами 2020 года.



"Это также будет ключем для достижения полного потенциала отношений между ЕС и Республикой Беларусь, опираясь на позитивное сотрудничество последних трех лет. Европейский Союз обязан поддерживать стабильное, демократическое, суверенное и процветающее будущее страны на благо народа Беларуси, и будет продолжать свою работу с этой целью, всегда помня об этом", - подчеркнули в пресс-службе.

