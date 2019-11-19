На украинских дорогах столо больше радаров TruCAM

Завтра, 20 ноября, на дорогах Украины увеличивается количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM, а также расширятся уже существующие. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.



"С завтрашнего дня, 20 ноября, добавляем еще 57 новых участков, а также расширяем уже 2 существующих", - написал он.



Так, всего для измерения скорости на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 186 участках.



Билошицкий напомнил, что на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений, а также в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль со включенными синими проблесковыми маячками.



Также Билошицкий опубликовал карту, где будут установлены радары TruCAM.



Сообщается, что с начала использования прибора (октябрь 2018 года) патрульные привлекли к ответственности более 350 тысяч нарушителей.

