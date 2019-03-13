Готовые решения на 1С-Битрикс: преимущества и возможности

Битрикс – современная профессиональная платформа, подходящая для создания различных сайтов и интернет-магазинов. Она отличается удобством и безопасностью размещения, простотой расширения и доработки. Для быстрого запуска проекта можно использовать готовые шаблоны – https://www.wise-solutions.com.ua/services/ready/. Их основное преимущество – демократичная стоимость, сниженная более чем в 5 раз, по сравнению с индивидуальной разработкой.

Для чего можно использовать готовые шаблоны

Существующие сегодня решения предназначены для рекламного лендинга, сайтов-визиток, корпоративных проектов, каталогов, интернет-магазинов. В списке доступных разработок есть шаблоны для любых тематик – от ресторанного бизнеса, строительства и медицины до юридических, дизайнерских, образовательных услуг.

На платформе можно найти бесплатные и платные предложения. Стоимость последних варьируется от 1000 до 25000 руб. Цены на интернет-магазины также имеют широкий диапазон – от 17-25 до 60-100 тыс. руб. За индивидуальную разработку придется выложить не менее 400 тыс. руб.

Преимущества и возможности готовых решений

Сайты на представленной CMS имеют немало преимуществ – это:

простота и удобство управления любым контентом;

гарантированный высокий уровень безопасности;

наличие встроенного SEO-модуля;

отсутствие проблем с развитием и масштабируемостью;

быстрая адаптация под ПК, смартфоны, планшеты;

возможность легкой интеграции с продуктом 1С-Предприятие;

большой выбор инструментов для маркетинга (управление скидками, статистика, рассылки);

широкий набор виджетов (чат, опция обратного звонка);

доступность разных сценариев для тестирования.

CMS обеспечивает грамотную аналитику посредством встроенной системы, проактивную защиту, регулярные обновления, эффективную техническую поддержку, полное соответствие действующим законам. Выбирая шаблонное решение, можно сразу увидеть результат до внесения оплаты. После заполнения проект получит уникальный внешний вид, значительно отличающийся от других. Это достигается благодаря персональному наполнению и редактированию. Тексты, картинки и фото могут использоваться собственные, или же быть подготовленными профессионалами.

Как запустить проект на шаблоне

В среднем для запуска шаблонного сайта требуется одна неделя. На протяжении этого периода специалисты выполняют несколько основных задач. К таковым относятся настройка хостинга, установка платформы и шаблона, его редактирование и наполнение материалами. Практически сразу можно запустить рекламную кампанию и заполучить первых клиентов. Для заказа проекта необходимо выбрать подходящее готовое решение, учитывая бюджет и требования.

Если есть базовые знания и практический опыт, можно доработать сайт самостоятельно. Внимание нужно уделять цветам и фонам, баннерам и картинкам, разделам и каталогам, шрифтам. Все элементы должны соответствовать фирменному стилю конкретного бизнеса. Иногда готовые решения не содержат требуемых компонентов. В этом случае нужно обратиться к специалистам для адаптации.