Трактор попал в Книгу Гиннесса побив рекорд скорости

Трактор Fastrac компании JCB смогли разогнать до скорости в 241,4 километра в час. Рекордный показатель был занесен в Книгу Гиннесса, пишет Motor.



Испытания транспортного средства проходили на аэродроме в американском городе Элингтон. Трактором управлял гонщик Гай Мартин, которому удалось разогнаться до 241,4 километра в час. Правда, в Книгу рекордов попал показатель в 217,6 километров в час, поскольку по правилам учитывалась средняя скорость двух заездов.







Отметим, что Мартин тоже на тракторе Fastrac летом этого года сумел его разогнать до 167 километров.

Фото: Motor



После этого инженеры компании хорошенько поработали над Fastrac. Его двигатель оснастили нагнетателем с электроприводом, давление в турбине повысили на 230 процентов, а также установили топливный насос с давлением 2500 бар.



Прошлая модификация трактора имела мощность в 1014 сил. Какую удалось получить мощность сейчас, в компании не сообщили.

