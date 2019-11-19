Нефть дешевеет из-за роста запасов в США и затягивания торговых переговоров

Цены на нефть во вторник снижаются второй день подряд из-за роста запасов нефти в США, а также опасений рынка из-за слабого прогресса в торговых переговорах между США и Китаем в вопросе отмены пошлин.



Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $ 62,34 за баррель, что на $ 0,1 (0,16%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $ 0,86 (1,36%), до $ 62,44 за баррель.



Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на $ 0,13 (0,23%) - до $ 56,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $ 0,67 (1,16%), до $ 57,05 за баррель.



Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, который вышел накануне публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.



Рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Телеканал CNBC сообщил в понедельник со ссылкой на китайский правительственный источник, что Пекин мрачно настроен относительно перспектив заключения торговой сделки, при этом чиновников КНР обеспокоил комментарий президента США Дональда Трампа об отсутствии соглашения о поэтапной отмене тарифов.



Одним из факторов, который может поспособствовать росту мировых цен, стало возобновление напряженности в зоне Персидского залива, в Дубае появились новости о том, что вооруженные участники ориентированного на Иран йеменского движения хути в минувшие выходные захватили в южной части Красного моря судно, которое буксирует южнокорейскую буровую установку.



По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,32 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 62,23 доллара за баррель, что на 21 цент ниже уровня закрытия торгов ($ 62,44).

