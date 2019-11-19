Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу Иловайской трагедии

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу Иловайской трагедии

Бывший Президент Петр Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

"Не пришел", - сказали в ведомстве.

Причину неявки Порошенко не уточнили.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении Порошенко.