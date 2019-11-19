Украина и РФ подписали договор по рыболовству в Азовском море
Россия и Украина достигли согласия относительно подписания протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова.
Он отметил, что видеоконференция между представителями Киева и Москвы прошла достаточно спокойно.
"Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются", - сказал Соколов.
При этом он добавил, что возникли некоторые сложности при обсуждении снижения запасов хамсы и экологических вопросов.
Источник: Корреспондент
13:17