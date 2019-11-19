Украина и РФ подписали договор по рыболовству в Азовском море

Россия и Украина достигли согласия относительно подписания протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова.



Он отметил, что видеоконференция между представителями Киева и Москвы прошла достаточно спокойно.



"Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются", - сказал Соколов.



При этом он добавил, что возникли некоторые сложности при обсуждении снижения запасов хамсы и экологических вопросов.

