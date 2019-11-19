В Днепре мужчина погиб от взрыва гранаты

В Днепре в результате взрыва неустановленного предмета во дворе жилого дома погиб мужчина, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.



Согласно информации правоохранителей, взрыв произошел около 6 часов утра 19 ноября во дворе дома по ул. Гладкова. По предварительной информации, взорвалась граната. В результате взрыва мужчина 1975 года рождения получил травмы, от которых скончался.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 115 с отметкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

