Эрдоган ищет альтернативу истребителям F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично заявил президенту США Дональду Трампу, что не откажется от российских комплексов С-400 и будет искать другие варианты в случае отказа поставить истребители F-35.



Об этом во вторник, 19 ноября, передает Reuters.



Выступая перед сторонниками по Партии справедливости и развития, турецкий лидер рассказал о своем разговоре с американским коллегой. По его словам, если Соединенные Штаты сохранят свою бескомпромиссную позицию по вопросу поставок истребителей F-35, то Турции придется искать альтернативы для удовлетворения своих потребностей в обороне.



Ранее стало известно, что американские компании Lockheed Martin и Pratt & Whitney достигли «впечатляющего прогресса» в поиске альтернативных поставщиков производимых в Турции компонентов F-35.



13 ноября сообщалось, что Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение вопроса с санкциями из-за покупки российских зенитных ракетных систем. В обмен на это Анкара должна пересмотреть свою политику в Сирии, а также решить вопрос по C-400 в пользу США.

