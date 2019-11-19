Названа самая опасная закуска к водке

Маринады, в том числе маринованные огурцы, в сочетании с алкоголем могут приводить к опасным для здоровья последствиям.



В качестве основного консервирующего компонента здесь используется уксус, который может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта, объяснил АиФ гастроэнтеролог Сергей Вялов.



"Маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок. Тот же эффект оказывают острые блюда", - говорит врач.



Если часто отдавать предпочтение маринованным или острым закускам, это может привести к гастритам, эрозии, язве, предупреждает Вялов. Также эти заболевания могут проявиться после однократного, но очень плотного застолья с этими продуктами. Особенно рискуют те, у кого ранее уже было воспаление желудочно-кишечного тракта, эрозия или язва.

