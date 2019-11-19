Тимошенко пригласила Зеленского провести корпоратив

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко сожалеет в связи с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского в ее адрес. "Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль", - написала Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.



"Напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию… Словом, ждем Вас на корпоративах… Можно со своим пианино", - добавила Тимошенко.



Как сообщалось, Зеленский сообщил, что Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте, однако ей было отказано из-за недопустимости практики закулисных договоренностей. При этом он добавил, что Тимошенко "раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", назвав это "очень древней украинской традицией".



Он также отметил "красивый вид, который имеет сейчас оппозиция". "Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - написал Зеленский.



13 ноября Тимошенко сообщила, что парламентская фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию к власти в связи с тем, что не поддерживает распродажу земли и приватизацию стратегических объектов, хотя до того поддерживала Зеленского и "помогала, как могла своими советами, голосованиями".

