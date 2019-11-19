Родители-веганы заморили голодом маленького сына

В американском штате Флорида родители довели до смерти своего младшего полуторагодовалого ребенка, которого кормили только сырыми овощами и фруктами, пишет New York Post.



35-летняя Шейла О'Лири позвонила в Службу спасения 911 и сообщила, что ее маленький сын не дышит, а ее 30-летний супруг Райан пытается реанимировать ребенка. Медики, прибывшие на место, увидели крайне истощенного ребенка. Он был уже мертв.



Женщина сообщила, что она с мужем и их дети являются веганами и питаются только сырыми овощами и фруктами: манго, рамбутанами, бананами и авокадо.



Умерший мальчик за неделю до смерти начал отказываться от пищи и пил только грудное молоко. Мать посчитала, что это было связано с тем, что у ребенка резались зубы.



Истощенный ребенок весил всего 7,7 кг, что равняется среднему весу семимесячного малыша.



Медэксперты установили, что мальчик скончался от голода. Пара была арестована. Мужчине и женщине предъявили обвинения в невыполнении родительских обязанностей и непредумышленном убийстве. Судебный процесс должен начаться в начале декабря.



Отмечается, что другие дети пары находились в плачевном состоянии. У них обнаружили симптомы недоедания.







