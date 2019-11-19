Суд начал избрание меры пресечения Ляшко

Бориспольский горрайонный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для народного депутата предыдущего созыва Олега Ляшко, передает корреспондент УНН.



Так, суд начал избрание меры пресечения Ляшко. Дело рассматривает судья Юрий Кабанячий.



Обвинение просит о мере пресечения в виде содержания под стражей.



Напомним, 18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).



Ляшко заявил, что придет в суд, на котором будет рассматриваться ходатайство о взятии его под стражу.



Отметим, ранее в соцсетях появилось видео, на котором между лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом возникла потасовка в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".

