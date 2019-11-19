Продажа финансовой компании в Украине: как юридически правильно оформить сделку

Оказание финансовой помощи простым гражданам и юридическим лицам – одна из самых прибыльных сфер деятельности в любой стране мира. Сегодня украинское законодательство предусматривает возможность создания финучреждений «с нуля», а также приобретение уже существующих компаний. Покупка готового бизнеса – разумное и выгодное решение, которое позволяет инвестировать деньги в обеспеченное будущее.

В Украине сопровождением процесса купли-продажи бизнеса успешно занимается юридическая фирма Patriot.Legal. Детальнее об условия сотрудничества можно узнать по ссылке https://patriot.legal/ru/prodazh-finansovih-kompanij/ .

Виды финансовых компаний

В целом к финансовым компаниям в Украине относится любой субъект который осуществляет свою деятельность согласно ЗУ «О финансовых услугах». Для таких фирм обязательной является государственная регистрация и получение соответствующих разрешительных документов, в зависимости от вида деятельности.





Наиболее востребованными на украинском рынке считаются следующие виды финансовых компаний:

Факторинговые. Эти компании выдают клиентам финансовые средства, покупая взамен их права требования к третьим лицам (права на дебиторские задолженности).

Лизинговые. Это инвестиционные учреждения, предоставляющие средства на покупку основных фондов (производственные помещения, оборудование, транспорт, дорогостоящая продукция и др.).

Учреждения по поручительству. Фирмы, гарантирующие обеспечение обязательств по определённым договорам.

Кредитные. Это компании, которые предоставляют физическому или юридическому лицу денежную ссуду (заём) под проценты на временное пользование.

КУА. Такие организации управляют имуществом и прочими активами, которыми владеют инвестиционные фонды, институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные и венчурные фонды.

Где купить финансовую компанию в Украине

Если вы планируете приобрести готовую финансовую компанию в Украине, обращайтесь в Patriot.Legal . Одним из направлений деятельности этой юридической фирмы является продажа готовых финкомпаний и обеспечение взаимодействия с Государственной комиссией по регулированию рынка финансовых услуг и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также юристы компании могут изменять профиль деятельности учреждений в зависимости от индивидуальных потребностей заказчиков. Стоимость покупки финансовых компаний зависит от нескольких факторов: размер уставного капитала, наличие/отсутствие активов, структуры учреждения, времени существования, лицензирования и др.

Независимо от выбранной структуры финансовой организации, она точно будет соответствовать требованиям действующих украинских законов и нормативно-правовых актов по необходимым критериям (уставной капитал, сертификация менеджмента, лицензии, включение в реестр финучреждений и т. д.). Благодаря этому приобретённая фирма сможет легко пройти независимые аудиты.