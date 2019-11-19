Продажа финансовой компании в Украине: как юридически правильно оформить сделку
Оказание финансовой помощи простым гражданам и юридическим лицам – одна из самых прибыльных сфер деятельности в любой стране мира. Сегодня украинское законодательство предусматривает возможность создания финучреждений «с нуля», а также приобретение уже существующих компаний. Покупка готового бизнеса – разумное и выгодное решение, которое позволяет инвестировать деньги в обеспеченное будущее.
В Украине сопровождением процесса купли-продажи бизнеса успешно занимается юридическая фирма Patriot.Legal. Детальнее об условия сотрудничества можно узнать по ссылке https://patriot.legal/ru/prodazh-finansovih-kompanij/.
Виды финансовых компаний
В целом к финансовым компаниям в Украине относится любой субъект который осуществляет свою деятельность согласно ЗУ «О финансовых услугах». Для таких фирм обязательной является государственная регистрация и получение соответствующих разрешительных документов, в зависимости от вида деятельности.
Наиболее востребованными на украинском рынке считаются следующие виды финансовых компаний:
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Факторинговые. Эти компании выдают клиентам финансовые средства, покупая взамен их права требования к третьим лицам (права на дебиторские задолженности).
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Лизинговые. Это инвестиционные учреждения, предоставляющие средства на покупку основных фондов (производственные помещения, оборудование, транспорт, дорогостоящая продукция и др.).
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Учреждения по поручительству. Фирмы, гарантирующие обеспечение обязательств по определённым договорам.
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Кредитные. Это компании, которые предоставляют физическому или юридическому лицу денежную ссуду (заём) под проценты на временное пользование.
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КУА. Такие организации управляют имуществом и прочими активами, которыми владеют инвестиционные фонды, институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные и венчурные фонды.
Где купить финансовую компанию в Украине
Если вы планируете приобрести готовую финансовую компанию в Украине, обращайтесь в Patriot.Legal. Одним из направлений деятельности этой юридической фирмы является продажа готовых финкомпаний и обеспечение взаимодействия с Государственной комиссией по регулированию рынка финансовых услуг и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Также юристы компании могут изменять профиль деятельности учреждений в зависимости от индивидуальных потребностей заказчиков. Стоимость покупки финансовых компаний зависит от нескольких факторов: размер уставного капитала, наличие/отсутствие активов, структуры учреждения, времени существования, лицензирования и др.
Независимо от выбранной структуры финансовой организации, она точно будет соответствовать требованиям действующих украинских законов и нормативно-правовых актов по необходимым критериям (уставной капитал, сертификация менеджмента, лицензии, включение в реестр финучреждений и т. д.). Благодаря этому приобретённая фирма сможет легко пройти независимые аудиты.