С 21 ноября в Украине ожидается похолодание

В ближайшие сутки погода в Украине существенно меняться не будет, но уже с четверга 21 ноября ожидается похолодание, сообщает Укргидрометцентр. Как сообщается, 20 ноября по всей территории Украины без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях ночью возможны небольшие дожди. Ночью и утром в большинстве областей туман, ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, на востоке прохладнее – до -3 градусов.



Днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В западных областях, а также Одесской области и Крыму температура днем поднимется до 7012 градусов.



В Киеве в ночь на среду небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 градусов.



В четверг 21 ноября с северо-востока Европы начнется перемещение холодного воздуха арктического происхождения, и температура воздуха начнет снижаться, особенно на Левобережье.



В западных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе, юге и юго-востоке страны местами порывы 15-22 м/с.



В восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью температура опустится до 3-9 градусов ниже нуля, днем – до 0-3 градусов мороза. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На западе, в Одесской области и Крыму теплее – ночью 2-7 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла. градуса мороза до 1° градуса тепла.



В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 1° тепла.

