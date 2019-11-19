Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины

Всемирный банк ожидает, что рост экономики Украины в 2019 году будет на уровне 3,6% и, если ключевые реформы в стране будут продвигаться, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,7% в 2020 году, передает УНН со ссылкой на Экономический обзор Всемирного банка для Украины.



"Согласно последнему экономическому обзору Всемирного банка для Украины, в первой половине 2019 года экономика выросла на 3,6%, а в третьем квартале - на 4,2%. Это было обусловлено высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом заработной платы, пенсий и поступлением денежных переводов из-за рубежа", - сообщили во Всемирном банке.



Отмечается, что одновременно рост капитальных инвестиций еще не достиг уровня, необходимого для обеспечения стремительного экономического роста.



"Внедрение амбициозного плана реформ, определенного новым правительством, ускорит приток инвестиций и экономический рост, что должно помочь создать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения Украины. По нашему мнению, ключевыми реформами является создание прозрачного и эффективного рынка земли, демонополизация газового сектора путем разделения НАК Нафтогаз Украины, повышение эффективности банковского кредитования экономики за счет сокращения доли неработающих кредитов в государственных банках", - отметила директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахонен.



"Учитывая высокие показатели в первом полугодии 2019 года, рост в целом, по прогнозам, останется устойчивым на уровне 3,6 процентов в 2019 году... Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,7% в 2020 году и 4,2% в 2021 году", - указали во Всемирном банке.



Отмечается, что Украине необходимо и дальше продолжать поддерживать стабильность государственных финансов путем уменьшения давления со стороны текущих расходов, а именно расходов на оплату труда и социального обеспечения. Важной также остается мобилизация надлежащего внешнего финансирования для обеспечения выполнения выплат по государственному долгу в 2019-2021 годах.

