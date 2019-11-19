Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия — BIHUS info

Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия, сообщает BIHUS info.



Журналисты заявили, что номера на Tesla Богдана совпадают с теми, что были на автомобиле, который ранее привозил сотрудников госохраны охранять и обслуживать свадьбу сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.



Кроме того, возле Богдана был замечен охранник УГО. 26 июля президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил Богдана госохраной.







После того, как журналисты попросили Богдана и Зеленского прокомментировать использование номеров УГО — на авто появился новый номер.



При этом согласно закону, государственная охрана предоставляется президенту, премьеру, первому вице-премьеру, руководству Рады, председателям Конституционного и Верховного судов, министру иностранных дел и генпрокурору.

