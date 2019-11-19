НАТО признает космос своей новой оперативной сферой - СМИ

Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает во вторник, 19 ноября, журналистка NPR News Терри Шульц в Twitter.



По словам Столтенберга, министры иностранных дел НАТО на саммите объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности. Четырьмя другими являются воздух, море, суша и кибернетические связи.



"Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе", - уточнил Столтенберг.

