Telegram объявил конкурс на создание агрегатора новостей

Telegram объявил конкурс на создание агрегатора новостей

Мессенджер Telegram объявил конкурс на разработку алгоритма для ранжирования новостей.

Согласно заданию конкурса, алгоритм должен выделять все тексты на английском и русском языках, выбирая из них только новости, а затем распределять их по семи группам — общество, экономика, развлечения, технологии, наука, спорт и «другие». Уже распределенные новости алгоритм должен группировать в сюжеты.

Победители конкурса получат 100 тысяч долларов и выйдут во второй этап, по итогам которого предусмотрена аналогичная награда.

Сейчас в России самым популярным агрегатором являются «Яндекс.Новости». Попасть в агрегатор могут статьи только тех СМИ, которые имеют регистрацию в Роскомнадзоре.

В июне 2019 года создатель Telegram Павел Дуров предложил разработчикам «Яндекса» совместно работать над «первым свободным агрегатором новостей». Свое предложение предприниматель связывал с новостями о запросе ФСБ к «Яндексу» о передаче ключей шифрования.