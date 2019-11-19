Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019г – глава МИД ФРГ

Германия выступает за то, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться и после 2019 года, заявляет глава немецкого министерства иностранных дел Хайко Маас. "Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - сказал Маас на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции во вторник в Киеве.



Глава МИД ФРГ подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг "газовой" темы, которые возникли в последнее время.



"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали", - сказал министр.



Отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься вопрос транзита газа на встрече в Нормандском формате в Париже, Маас отметил, что не может сказать, "кто будет поднимать какие вопросы" во время этой встречи.



"Для нас это очень важная тема. Госпожа федеральный канцлер (Германии Ангела Меркель – ИФ) уже много месяцев назад четко сказала президенту (РФ Владимиру – ИФ) Путину, что реализация альтернативного газового транзита в Украине, и на будущее, для нас является очень важной темой. И президент Путин дал ей (Меркель – ИФ) некоторые обещания, и мы сейчас находится на этапе реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован", - пояснил глава МИД ФРГ.



Маас указал, что в данном вопросе есть еще много проблем, которые нужно решить, но он оптимистично настроен насчет того, что удастся выполнить обещанное. "И здесь есть поддержка, в том числе, европейская поддержка, и я являюсь оптимистом в том, что и в будущем будет альтернативный транзит газа через территорию Украины", - подчеркнул он.

