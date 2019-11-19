Украина хочет сохранить двухпартийную поддержку в США - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вновь заявляет, что Украина хочет сохранить двухпартийную поддержку США.



"Украина всегда гордилась поддержкой с обеих сторон в Конгрессе и эту поддержку мы хотели бы сохранить. Верите, последнее чего бы мы хотели, когда нам нужно разобраться при помощи наших французских и немецких коллег с войной, это быть вовлечёнными в проблемы на другом конце мира", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом во вторник в Киеве.

