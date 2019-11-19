Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №0873 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)", который запрещает сплошную рубку лесов для их формирования и оздоровления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.



"Этот Закон устанавливает запрет на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых древостоях, рубок главного пользования и любых сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины", - говорится в тексте закона.



Так, с целью сохранения полезных свойств лесов и обеспечения предотвращения проявлений пагубных последствий природных явлений в Карпатском регионе устанавливается запрет на проведение рубок главного пользования и сплошных рубок для формирования и оздоровления лесов.



Действующий закон запрещает до 2020 года сплошные рубки елово-буковых древостоев на крутых склонах во всех лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.



В то время как новая редакция позволяет на крутых склонах Карпатского региона только выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов. На пологих склонах в горных елово-буковых древостоях разрешаются только постепенные и выборочные рубки.

