ВАСУ занялся делом Насирова

Высший антикоррупционный суд (ВАСУ) начал первое заседание по рассмотрению дела по существу в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Укринформ.



На заседании присутствуют сам Насиров и его адвокаты, а также прокуроры САП Андрей Перов и Роман Симкив.



Председательствующий судья по делу - Игорь Строгий.



Прокурор САП Симкив начал зачитывать краткую версию обвинительного акта.



Напомним, экс-председателя ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования "газового дела" экс-депутата Александра Онищенко. Через две недели его отпустили под залог в размере 100 млн грн.



Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге.



По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.



31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС, однако 11 декабря Окружной админсуд Киева принял решение о восстановлении Насирова на этом посту. Кабмин обжаловал это решение.



Также 4 марта 2019 года Шевченковский райсуд Киева уменьшил Насирову размер залога с 100 млн гривень до 36 миллионов.



В сентябре Центр противодействия коррупции сообщил, что Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу Насирова.



Дело Насирова рассматривал Шевченковский райсуд, однако 23 октября оно было передано в ВАСУ. Высший антикоррупционный суд 8 ноября провел подготовительное заседание по делу Насирова и назначил первое заседание по рассмотрению дела по существу на 19 ноября.

