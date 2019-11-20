В США открылась вторая неделя публичных слушаний по импичменту Трампу

Вторая неделя публичных слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу открылась в комитете по разведке палаты представителей конгресса США.



Во вторник утром по местному времени показания дают уроженец Украины и эксперт Белого дома по Украине подполковник Александер Виндман, а также советник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс. Оба слушали звонок 25 июля между президентами США и Украины, в ходе которого, как предполагают демократы, Трамп давил на Зеленского с требованием расследования против своего политического оппонента Джо Байдена, а в случае отказа якобы угрожал отозвать военную помощь Киеву.



Во второй половине дня в комитете ждут экс-спецпредставителя по Украине Курта Волкера и бывшего эксперта по России в Совете национальной безопасности Белого дома Тима Моррисона. Волкер утверждал, что ему было ничего не известно о предполагаемой задержке военной помощи Киеву.



В среду в конгрессе выступит постпред США при ЕС Гордон Сондланд, который предположительно доводил неофициальные требования Трампа до киевских властей, а также Дэвил Хейл, замгоссекретаря по политическим вопросам. В четверг в комитете ждут экс-руководителя российского направления политики в Белом доме Фиону Хилл и дипломата из посольства США на Украине Дэвида Холмса.



Изначально демократы намеревались завершить процесс импичмента в палате представителей, а в идеале и в сенате до Рождества 25 декабря. Однако в последние недели спикер палаты представителей Нэнси Пелоси была осторожна в оценках, когда процесс может завершиться. Так или иначе, республиканцы, контролирующие сенат, пока не видят вины Трампа в предположительном давлении на Украину. Если палата представителей проголосует за импичмент Трампу, то сенату потребуется уже две трети голосов для отстранения президента от власти. Пока что этих голосов у сторонников импичмента в сенате нет.

