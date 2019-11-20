Зеленский подписал закон о содержании границы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в некоторые законодательные акты Украины, они касаются обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

"Этот закон вносит изменения в земельный кодекс Украины, водный кодекс, закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры", - говорится в сообщении.



Согласно закону, органы пограничного ведомства освобождаются от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы. "Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.



В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

