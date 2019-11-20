Не все продукты сочетаются со спиртным

В частности, не рекомендуется закусывать водку и прочие крепки алкогольные напитки маринованными огурцами и прочими овощами в маринаде. Главную опасность представляет уксус. Он может раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.



Если добавить сюда еще и алкоголь, повысится риск развития воспаления. При этом усилится всасывание спиртного в желудочно-кишечном тракте. Аналогичный эффект производят острые продукты. При регулярном потреблении таких сочетаний у человека может появиться гастрит, эрозия и язва желудка.



Медики советуют отказаться от маринованных овощей, заменив их квашеной капустой. Данный продукт отличается содержанием метионина. Это соединение препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка. Кинза, петрушка, базилик, зеленый лук, салат и другая зелень, в свою очередь, станут прекрасным абсорбентом для алкоголя и жира из блюд.

