Как сэкономить на подарках к Новому году?
Несмотря на то, что нынешняя осень выдалась теплой и солнечной, зима уже на пороге, а вместе с ней и новогодние праздники.
Несмотря на то, что нынешняя осень выдалась теплой и солнечной, зима уже на пороге, а вместе с ней и новогодние праздники. В этот период хочется верить в чудеса, радоваться мелочам и больше времени проводить с близкими людьми. Самое время задуматься о подарках для родных и друзей, которые будут ждать своего часа под елкой.
Подарки всем: как Черная пятница помогает экономить?
Последняя неделя ноября традиционно считается временем старта распродаж и скидок, которые объединены общим названием Black Friday. Онлайн-магазины и торговые центры одномоментно снижают цены на обширные группы товаров, чтобы каждый желающий смог приобрести подарки к праздникам.
·Принимают участие в акции «Черная пятница» Киев, Харьков, Днепр, Львов и другие города Украины.
· Цены уменьшаются на 50, 65, 80 и даже 90%, скидки распространяются как на коллекции прошлых сезонов, так и на новые товарные позиции.
·Специально для Black Friday выпускаются лимитированные серии вещей, которые могут стать эксклюзивным презентом любимому человеку.
Благодаря распродаже Black Friday вы сможете сразу купить подарки для друзей и близких. Непосредственно перед Новым годом останется только завернуть коробки в яркую бумагу, завязать бантик и незаметно положить под сияющую огнями елочку.
Подарки, которые можно купить в Черную пятницу
Шопинг во время Black Friday – это выгодное и приятное занятие, а если совместить его с выбором подарков для родных, удовольствие будет двойным. Чтобы было проще подобрать идеальный презент для каждого, разделите товары на группы:
·Для красоты и здоровья. Рекомендуем купить маски для волос с муцином улитки или оливковым маслом, которые представлены в каталоге Kasta.
·Для автомобиля. Хорошие идеи подарков – стойка для компактного хранения шин, антискользящий коврик, вместительный органайзер.
·Для дома. Получателя непременно порадуют уютный домашний текстиль, тумба с выдвижными ящиками или пластиковый комод для ванной комнаты.
·Для отдыха. Обратите внимание на гамак, барбекю-гриль на высоких ножках, спальный мешок.
В перечне популярных подарков неизменно числятся гаджеты, бытовая техника и одежда. Все эти товары будут продаваться со скидками в рамках Черной пятницы, поэтому подбирайте модель, цвет, размер и поспешите оформить заказ!