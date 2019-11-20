Как сэкономить на подарках к Новому году?

Несмотря на то, что нынешняя осень выдалась теплой и солнечной, зима уже на пороге, а вместе с ней и новогодние праздники.



Несмотря на то, что нынешняя осень выдалась теплой и солнечной, зима уже на пороге, а вместе с ней и новогодние праздники. В этот период хочется верить в чудеса, радоваться мелочам и больше времени проводить с близкими людьми. Самое время задуматься о подарках для родных и друзей, которые будут ждать своего часа под елкой.

Подарки всем: как Черная пятница помогает экономить?

Последняя неделя ноября традиционно считается временем старта распродаж и скидок, которые объединены общим названием Black Friday. Онлайн-магазины и торговые центры одномоментно снижают цены на обширные группы товаров, чтобы каждый желающий смог приобрести подарки к праздникам.

·Принимают участие в акции «Черная пятница» Киев, Харьков, Днепр, Львов и другие города Украины.

· Цены уменьшаются на 50, 65, 80 и даже 90%, скидки распространяются как на коллекции прошлых сезонов, так и на новые товарные позиции.

·Специально для Black Friday выпускаются лимитированные серии вещей, которые могут стать эксклюзивным презентом любимому человеку.

Благодаря распродаже Black Friday вы сможете сразу купить подарки для друзей и близких. Непосредственно перед Новым годом останется только завернуть коробки в яркую бумагу, завязать бантик и незаметно положить под сияющую огнями елочку.

Подарки, которые можно купить в Черную пятницу

Шопинг во время Black Friday – это выгодное и приятное занятие, а если совместить его с выбором подарков для родных, удовольствие будет двойным. Чтобы было проще подобрать идеальный презент для каждого, разделите товары на группы:

·Для красоты и здоровья. Рекомендуем купить маски для волос с муцином улитки или оливковым маслом, которые представлены в каталоге Kasta.

·Для автомобиля. Хорошие идеи подарков – стойка для компактного хранения шин, антискользящий коврик, вместительный органайзер.

·Для дома. Получателя непременно порадуют уютный домашний текстиль, тумба с выдвижными ящиками или пластиковый комод для ванной комнаты.

·Для отдыха. Обратите внимание на гамак, барбекю-гриль на высоких ножках, спальный мешок.

В перечне популярных подарков неизменно числятся гаджеты, бытовая техника и одежда. Все эти товары будут продаваться со скидками в рамках Черной пятницы, поэтому подбирайте модель, цвет, размер и поспешите оформить заказ!