Разумков оценил вероятность досрочных выборов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для проведения досрочных парламентских выборов, а также для ротаций в правительстве. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.



"Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать", - отметил Разумков.



Отвечая на вопрос, если, например, в следующем году будут досрочные выборы, останется ли он в команде президента Владимира Зеленского, Разумков сказал: "Давайте сначала доживем до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому, что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе, я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда".



По его словам, также нет предпосылок для возможных ротаций в Кабмине после Нового года.



"Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены", - уточнил спикер.

