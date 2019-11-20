Разумков: зарплаты нардепов должны быть больше

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что зарплата нардепов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен. При этом ему такой зарплаты хватае, заверил глава ВР в интервью УП.



"Нельзя говорить о зарплате в 40000 гривен, 35000-40000 гривен в государстве, где средняя заработная плата 10000 гривен, "маловата". Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это", – сказал Разумков.



Спикер пояснил, что для того, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно делать две вещи: давать нормальную мотивацию – а это зарплата в том числе; второе – контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет, залезть в какие-то коррупционные схемы и т.п.



В то же время политик отметил, что у него зарплата за должность спикера в районе 40 тысяч гривен.



"Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год (700 тыс. грн). Да, и я еще работаю здесь. Поэтому я думаю, что и мне, и семье хватает", – добавил Разумков.



Кроме того, он глава Рады заверил, что к нему "никто не приходил и не предлагал доплат". "На этой должности ко мне никто не приходил и не предлагал", - отметил Разумков.



Отвечая на вопрос, были ли предложения нардепам фракции Слуга народа, Разумков сказал: "Я думаю, если бы были такие факты, они бы обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать".

