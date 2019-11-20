Los Angeles Times: Украина недополучила 35 миллионов долларов помощи от США

Решение президента США Дональда Трампа заблокировать военную помощь для Украины на почти 400 миллионов долларов вызвало скандал. Однако, даже после разморозки этих денег более 35 миллионов так и не дошли до Киева. Они до сих пор остаются на американских счетах.



Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на документ о расходах Пентагона, оказавшийся в распоряжении издания. Не понятно, почему эти средства не были переданы украинской стороне. А Конгрессмены требуют ответов. Издание напоминает, что скандал начался, когда Трамп задержал передачу пакета помощи, требуя при этом у президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против его политических оппонентов. 11 сентября Белый дом разблокировал деньги.



Конгресс утвердил выделение 250 миллионов долларов помощи для Киева от Пентагона и дополнительно 141 миллион от Госдепартамента. Обе партии поддержали решение. Из-за 15-дневного периода ожидания, задержка, которую устроила администрация Трампа, оставила парламентариям меньше недели до завершения фискального года 30 сентября, а вместе с ним и законной возможности перечислить деньги.



Понимая, что операции с сотнями миллионов долларов не удастся выполнить за такой короткий срок, Конгресс дал Пентагону дополнительный год на то, чтобы перечислить свою долю. Чиновники оборонного ведомства сказали, что все будет сделано за считанные недели. Но 35,2 миллиона долларов, выделенные на гранатометы, защищенные средства связи и морской боевой корабль, до сих пор не покинули Министерство финансов США. Это изданию подтвердили конгрессмены и документ Пентагона о расходах.



Пресс-секретарь оборонного ведомства полковник Клара Глисон подтвердила, что 36 миллионов долларов до сих пор не переданы Украине. Однако, она отказалась давать объяснение, почему так случилось, лишь пообещав, что Киев получит помощь «в течение следующих нескольких недель».



Издание пишет, что задержка части американской помощи для украинской армии может подорвать ключевой аргумент республиканцев в деле об импичменте. Защитники президента преуменьшают последствия от задержки, подчеркивая, что Украина получила помощь без необходимости открывать нужные Трампу расследования.

