Строительство аэропорта в Днепре начнется летом

троительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепропетровской области начнется летом 2020 года.



Как сообщила пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на главу ОГА Александра Бондаренко в среду, в настоящее время осуществляется отбор проектировщика - он станет известен в декабре 2019-го. В мае 2020 года определится генподрядчик.



Согласно проекту, который презентовал Бондаренко председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, аэропорт будет иметь взлетно-посадочную полосу, которая сможет принять самолеты всех типов, и современный терминал. Планируется, что его пропускная способность достигнет 3 млн чел. в год.



"Днепр много лет был без авиационной артерии, которая могла бы показать возможности города. Нужно отдать должное народным депутатам, которых выбрали Днепр и область. Они приложили максимум усилий, чтобы мы сегодня говорили о реализации проекта. Надеюсь, весной 2022-го аэропорт сможет принимать современные большие самолеты, которые будут обеспечивать и экономический, и туристический рост", - цитирует пресс-служба Разумкова.



В Днепропетровской ОГА отметили, что над проектом параллельно будут работать облгосадминистрация и частный инвестор. За госсредства построят взлетно-посадочную полосу – на это в госбюджете-2020 заложено 1 млрд грн. Она будет длиной 3,2 км и будет иметь современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование.



Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность – до 1 тыс. чел./час.



Общая стоимость проекта - $180 млн.



"У этого проекта очень много исполнителей. Верховная Рада, Министерство инфраструктуры, "Укринфрапроект", ОГА и райгосадминистрация, проектировщики, застройщики полосы и терминала, экологи. Главная задача – связать все это в единый гармоничный сбалансированный план действий и выполнить его. Должны справиться с этим вызовом и показать качественную работу", - цитирует пресс-служба председателя Днепропетровской ОГА.



Как сообщалось, президент группы DCH Александр Ярославский в октябре 2019 года заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр".



Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область 12 июля пообещал, что в Днепре будет решен вопрос с реконструкцией аэропорта. "Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - подчеркнул глава государства.



Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.

