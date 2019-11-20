Разумков рассказал, почему вышел из Партии регионов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что покинул Партию регионов еще в 2010 году, потому что разочаровался, но голосовал на президентских выборах за Януковича. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде, которое было опубликовано в среду, 20 ноября.



"Я еще в 2010 году вышел из Партии регионов. У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить", - сказал Разумков, дав понять, что задекларированная позиция стала расходиться с реальными процессами в команде.



"Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели", - отметил политик.



По словам Разумкова, до 2010 года он поддерживал Партию регионов и Януковича. Он говорит, что в то время в партии было много идей, много людей, которые заслуживали уважения.



Нынешний спикер парламента рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл "внутренний протест", потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на "изгоев". Разумков добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича.



Он также заявил, что ему "смешно", когда о нем говорят, что в 2006 году он был "главным технологом Партии регионов":" Мне было 22 года и я точно не мог быть главным технологом".



В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали "происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".



До этого Разумков один раз участвовал в местных выборах от партии.

