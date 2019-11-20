Путин: Зеленский – симпатичный человек

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как они не знакомы, только общались по телефону.



Путин заявил, что никогда не видел его.



"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких, я не видел его никогда. Мы с ним не знакомы. Ну по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек. Искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - сказал он.

