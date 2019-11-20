В Украине в четверг похолодает, ожидаются сильные порывы ветра

В ближайшие сутки, 21 ноября, на большую часть территории Украины, кроме запада и крайнего юга, переместится первая порция холодного воздуха с северо-востока Европы. Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей будет наблюдаться усиление ветра до опасных, в Празовье и на акватории Азовского моря - до стихийных значений. В западных, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.



Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м / с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.



Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 4-9 ° мороза); в западных областях и на крайнем юге страны ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье 10-15°.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с Температура в течение суток около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 ноября самая высокая температура днем была 16,1° в 1926 году, самая низкая ночью -13,6° в 1921 году.



В пятницу, 22 ноября, в Украине будет без существенных осадков.



Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе, юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с.



Дальнейшее понижение температуры ночью до 3-9° мороза, в восточных областях до 12°, днём до 0-5° мороза; в западных, Одесской областях и Крыму ночью от 2° тепла до 4° мороза, днём 0-6° тепла; лишь на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днём 7-12°.

