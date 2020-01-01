Газпром увеличил транзит газа через Украину почти до максимума

Российский Газпром увеличил транзит газа через украинскую ГТС, чтобы сократить отбор газа из европейских хранилищ, а позже иметь возможность продать газ из хранилищ по более высоким ценам.



Об этом написал в Facebook глава ТОВ "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон.



"После "предложения" Газпрома создается впечатление, что Газпром особенно не планирует продолжать транзит через Украину после 01.01.2020", - выразил мнение Макогон.



Кроме этого, в последние недели Газпром увеличил транзит через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров в сутки.



"Можно сделать вывод, что Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит", - считает Макогон.



Как сообщал Укринформ, Газпром предложил НАК "Нафтогаз Украины" продолжить текущий контракт или заключить новый сроком на год в обмен на отказ украинской стороны от решений Стокгольмского арбитража.