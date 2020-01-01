Газпром увеличил транзит газа через Украину почти до максимума

Газпром увеличил транзит газа через Украину почти до максимума

Российский Газпром увеличил транзит газа через украинскую ГТС, чтобы сократить отбор газа из европейских хранилищ, а позже иметь возможность продать газ из хранилищ по более высоким ценам.

Об этом написал в Facebook глава ТОВ "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон.

"После "предложения" Газпрома создается впечатление, что Газпром особенно не планирует продолжать транзит через Украину после 01.01.2020", - выразил мнение Макогон.

Кроме этого, в последние недели Газпром увеличил транзит через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров в сутки.

"Можно сделать вывод, что Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит", - считает Макогон.

Как сообщал Укринформ, Газпром предложил НАК "Нафтогаз Украины" продолжить текущий контракт или заключить новый сроком на год в обмен на отказ украинской стороны от решений Стокгольмского арбитража.