Сборная Украины вошла в топ-10 лучших команд Европы 2019 года

Сборная Украины расположилась на восьмой строчке в рейтинге лучших команд Европы 2019-го года по проценту набранных очков.



Об этом сообщает sport.ua.



В 2019 году сборная Украины получила 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения. Набрав 24 очка из 30 возможных (80%), украинцы показали 8-й результат среди 55 европейских команд.



Наибольших успехов в этом году достигли Бельгия и Италия, сборные победили в каждом из 10 матчей. Также не проиграли ни в одном матче сборная Испании и Дании. Больше всего мячей забила Бельгия - 40, Англия - 38 и Италия - 37. А пропустили меньше всех голов также бельгийцы - 3.



Список лучших бомбардиров Европы возглавил португалец Криштиану Роналду - 13 голов. Роман Яремчук с 5 голами расположился на 17-м месте в споре снайперов рейтинга.

