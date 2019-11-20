Генсек НАТО призывает союзников по альянсу в полной мере помогать Украине и Грузии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в Североатлантический альянс, оказывать должную поддержку странам Черноморского региона, в частности, Украине и Грузии.



"Мы являемся партнерами с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. Мы призываем союзников выделять необходимые ресурсы, кадры, для того, чтобы быть уверенными - мы предоставляем больше практической помощи (Украине и Грузии - ИФ)", - заявил Столтенберг в среду в преддверии встречи глав МИД стран НАТО.



Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Грузию в ее стремлении стать членом Североатлантического альянса, и отметил помощь альянса в укреплении системы обороны Грузии.



Кроме того, Столтенберг заявил о сотрудничестве НАТО с военно-морскими силами Грузии и Украины.

