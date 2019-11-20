Путин озвучил причины распада СССР

Глава Кремля Владимир Путин считает, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а его причиной стала неэффективная экономическая политика.



"Это (причины распада СССР — ред.) мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", — сказал глава государства.



Говоря об эффективных преобразованиях, Путин привел в пример КНР, где, по его словам, получилось хорошо "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".



Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было. В итоге это сказалось и на политической сфере.



"Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", — добавил президент.



В ходе послания Федеральному собранию в 2005 году Путин охарактеризовал распад СССР как "крупнейшую геополитическую катастрофу" прошлого века. По его словам, десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало "настоящей драмой".

