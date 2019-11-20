Советник Кличко рассказал о возможности запуска "легкого" метро на Троещину

Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что на Троещину могут пустить скоростной трамвай по Северному мосту в течение 2-3 лет.



Об этом он сказал в интервью liga.net.



"Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не исключал со стола историю о легком метро - speed tram (скоростной трамвай - ред.). Это достройка к действующему Северному мосту определенных конструкций, для того, чтобы по этой легкой достройке пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов.



Проект примерно займет 2-3 года, сейчас Мировой банк его готовит. К апрелю будем понимать детали. По их оценке, проект стоит 300-500 млн долларов, что дешевле альтернативных проектов", - отметил советник Кличко.



На вопрос о сроках начала и завершения строительства, Бахматов ответил:



"Думаю, год понадобится на препродакшн и 1,5 года на стройку - в апреле смогу сказать точнее".

