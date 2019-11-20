Патриарх Кирилл отмечает 73-летие

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сегодня отмечает 73-й день рождения.



Как сообщает patriarchia.ru, Патриарх отмечает день рождения служением Божественной литургии в храме Христа Спасителя.



Вчера, накануне дня рождения Патриарха Кирилла наместники и настоятельницы ставропигиальных монастырей поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с 50-летием пострижения в монашество и служения в священном сане.



Они пожелали Предстоятелю РПЦ крепости душевных и телесных сил и помощи Божией в многотрудном Первосвятительском служении.



«В центре патриаршего служения - Крест. Хвала Богу за служение и труды, которые мы совершали вместе, за посильный вклад каждого - от Патриарха до мирянина - в общее дело свидетельства и ближним и дальним о Христе Распятом и Воскресшем», - сказал Патриарх Кирилл в ролике, распространенном ко дню рождения и 50-летию священнической хиротонии.



Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника, закончил Ленинградскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию.



3 апреля 1969 года был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, 7 апреля - рукоположен в иеродиакона, а 1 июня того же года - в иеромонаха.

В 1971 году возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.



В декабре 1974 года назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а в июне 1975 года – председателем епархиального совета Ленинградской митрополии.



14 марта 1976 года возведен в сан архиепископа. 26 декабря 1984 года назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.



В сан митрополита Кирилл возведен 25 февраля 1991 года.



6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви в связи со смертью Патриарха Алексия II митрополит Кирилл тайным голосованием избран местоблюстителем Патриаршего престола.



27 января 2009 года в Москве на Поместном Соборе избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.

