Украина продолжает настаивать на подписании долгосрочного контракта по транзиту газа

Украина продолжает настаивать на подписании долгосрочного контракта по транзиту газа, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы", – сказал он в ходе пресс-брифинга в среду.



"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли завершить свою инфраструктуру и потом давили на европейские страны и Украину политически... Мы хотим прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах", – подчеркнул он.



До конца года оператор ГТС планирует пройти внутреннюю европейскую сертификацию, уточнил он.



"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – указал Гочнарук.

