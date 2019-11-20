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Украина продолжает настаивать на подписании долгосрочного контракта по транзиту газа
Украина продолжает настаивать на подписании долгосрочного контракта по транзиту газа, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы", – сказал он в ходе пресс-брифинга в среду.
"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли завершить свою инфраструктуру и потом давили на европейские страны и Украину политически... Мы хотим прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах", – подчеркнул он.
До конца года оператор ГТС планирует пройти внутреннюю европейскую сертификацию, уточнил он.
"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – указал Гочнарук.