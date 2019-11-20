За неделю ОРВИ заболели 150 тысяч украинцев

За неделю в Украине ОРВИ заболели более 150 тысяч украинцев, активность гриппа находится на неэпидемических уровнях.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



"За прошедшую неделю (11-17.11) ОРВИ заболела 150 832 человека, из них 67,3% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тысяч населения, что на 17,3% меньше эпидемического порога по Украине. Зарегистрировано 4 случая гриппоподобного заболевания и 41 случай тяжелой острой респираторной инфекции", - говорится в сообщении.



Отмечается, что за отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа, а активность активность гриппа и ОРВИ во всех регионах находится на неэпидемических уровнях.



В целом за прошедшую неделю против гриппа вакцинировано 28 851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 868 человек.



Как сообщалось, Центр общественного здоровья прогнозирует, что в эпидемическом сезоне 2019/2020 годов гриппом и ОРВИ заболеет 6,7 млн украинцев.



В прошлый эпидемический сезон с 1 октября 2018 года по 19 мая 2019 года в Украине зарегистрировано 5,4 млн случаи заболеваний гриппом и ОРВИ (13,8% населения Украины) , из общего количества заболевших 65,3% составляют дети в возрасте до 17 лет.

