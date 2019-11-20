Саакашвили увидел "след Порошенко" в решении суда по реадмиссии

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Верховного суда, признавшего его реадмиссию в Польшу в 2018 году законной.



"Конечно, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным судом еще раз показывает, насколько все еще сильное влияние имеет Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и взрывать начинания президента и его команды", – написал он в Facebook.



Саакашвили утверждает, что Порошенко таким образом заблокировал его дело о депортации в Польшу, которое ведут следователи Госбюро расследований.



Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и отправили в Польшу по процедуре реадмиссии.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что реадмиссия Саакашвили была законной, но есть вопросы к процедуре ее осуществления.

