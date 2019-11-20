Рада может изменить допустимые показатели загрязнения воздуха

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует парламенту принять за основу законопроект №2296 "О внесении изменений в законодательство относительно предотвращения негативного воздействия на здоровье граждан загрязнения воздуха".



Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.



"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения, №2296", - говорится в сообщении.



Как отмечается, законопроектом предусмотрено снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума в городах Украины, предотвращение заболеваемости населения, снижение уровня его смертности и повышение продолжительности жизни путем введения временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по территории городов, численность населения которых превышает 250 тыс. человек.



В информуправлении Аппарата ВР также отмечают, что законопроект №2296 предлагает дополнить ряд законов положениями о недопущении превышения уровней шума во время движения автомобильного транспорта в населенных пунктах, а также о необходимости разработки программ оздоровления атмосферного воздуха и комплексных мероприятий относительно уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения состояния здоровья населения в случае превышения государственных медико-санитарных нормативов и/или нормативов экологической безопасности на соответствующей территории.

